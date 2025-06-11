Полковник Ходаренок предупредил о неожиданных ударах ВСУ в День России

Вполне возможно, что под прицелом киевского режима окажутся объекты стратегических ядерных сил — базы атомных ракетных подводных лодок, позиционные районы Ракетных войск стратегического назначения. И это уже не кажется совершенно невероятным после ударов ВСУ по аэродромам Дальней авиации. Этим самым противник попытается показать, что для него нет невыполнимых задач, а прикрытие этих объектов не такое уж и непроницаемое.