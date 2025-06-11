Полковник Ходаренок предупредил о неожиданных ударах ВСУ в День России

12 июня отмечается День России. Жителей страны ожидает четыре выходных дня. Сможет ли Киев попытаться испортить россиянам праздник, какие удары и по каким объектам ВСУ могут попытаться нанести, и что может стать главной целью Украины — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
12 июня Киев планирует нанести удары по важным целям на территории России. Вооруженные силы Украины в день государственного праздника страны попытаются всеми имеющимися в их распоряжении силами и средствами нанести чувствительные удары по знаковым для населения страны объектам.
Для этого Киев может использовать БПЛА самолетного типа самых разнообразных типов, ракеты типа «Нептун», диверсионно-разведывательные группы с необходимым для проведения терактов вооружением.
Цель номер один.
Ни для кого не является секретом, что важнейшей целью для Вооруженных сил и ГУР Украины является Крымский мост. Он стратегически значим не только для подвоза материальных средств Объединенной группировке войск (сил) ВС РФ.
Это, без всякого преувеличения, символ и для россиян, и для военно-политического руководства в Киеве. Именно поэтому мост — № 1 в списке объектов для огневого поражения силами ВСУ.
И надо сделать все возможное (и невозможное тоже), чтобы не допустить поражения переправы. Последняя атака на этот исключительной важности инфраструктурный объект была организована киевским режимом 3 июня этого года.
Существенных повреждений Крымский мост не получил из-за защитных инженерных сооружений, которыми окружен объект. Однако считать, что противник на этом успокоится, было бы совершенно неверным.
Другие цели.
Наш противник хитер и изобретателен. ~И 12 июня мы вправе ожидать от него совершенно неожиданных ходов~. Какие объекты на территории России могут рассматриваться неприятелем для поражения в качестве первоочередных?
Вполне возможно, что в День России беспилотные летательные аппараты ВСУ предпримут очередную попытку прорваться к центру Москвы и нанести удары по знаковым зданиям и сооружениям столицы — пунктам высших звеньев управления, объектам Минобороны, исторически значимым для всех россиян зданиям.
Не исключено, что в списке целей ВСУ находятся важнейшие для всех россиян мостовые переходы через главные реки страны. К примеру, мосты через Волгу, количество которых не превышает десяти единиц.
Вполне возможно, что под прицелом киевского режима окажутся объекты стратегических ядерных сил — базы атомных ракетных подводных лодок, позиционные районы Ракетных войск стратегического назначения. И это уже не кажется совершенно невероятным после ударов ВСУ по аэродромам Дальней авиации. Этим самым противник попытается показать, что для него нет невыполнимых задач, а прикрытие этих объектов не такое уж и непроницаемое.
Нельзя исключать, что в качестве целей для ударов в ВСУ рассматриваются и знаковые корабли ВМФ РФ, причем не только на Черном море.
К примеру, таким объектом может стать только что прошедший модернизацию тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Тем самым противник продемонстрирует, что для него нет объектов, до которых он не может дотянуться, и безопасных мест на территории России для него не существует.
Не исключены действия многочисленных диверсионно-разведывательных групп ВСУ, причем одновременно в разных районах страны. Приоритетными целями для ДРГ, скорее всего, будут объекты транспортной инфраструктуры страны — мосты, тоннели, крупные железнодорожные узлы.
Вполне возможно, что все перечисленные действия давно спланированы в Киеве заранее и начнутся по единому для всех сил и средств ВСУ сигналу. А поэтому бдительность всех силовых структур на территории РФ в эти дни должна быть доведена до высочайших пределов.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),