В Омске хотят радикально упростить процедуру выборов мэра

В Устав Омска планируют внести изменения, касающиеся процедуры выбора мэра. Поправки предполагают радикальное упрощение процедуры.
Сейчас выборы мэра проходят в несколько этапов. Сначала формируется комиссия по отбору кандидатур, большую часть членов которой назначает губернатор. Затем эта комиссия принимает заявки от всех желающих, выслушивает их публичные выступления и в итоге выдвигает одного-двух кандидатов, за которых будет голосовать Горсовет.
В новой редакции Устава всё проще: губернатор просто выдвигает нескольких кандидатов, за которых впоследствии голосуют депутаты Горсовета, победитель на пять лет становится мэром.
Ранее подобные поправки приняли на уровне Омской области. Теперь их внесли в Горсовет. Комитет по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, как стало известно порталу Om1 Омск, рассмотрит их уже 17 июня.