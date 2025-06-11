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В Омске хотят радикально упростить процедуру выборов мэра

Следующий шаг — прямое назначение.

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Источник: Om1 Омск

В Устав Омска планируют внести изменения, касающиеся процедуры выбора мэра. Поправки предполагают радикальное упрощение процедуры.

Сейчас выборы мэра проходят в несколько этапов. Сначала формируется комиссия по отбору кандидатур, большую часть членов которой назначает губернатор. Затем эта комиссия принимает заявки от всех желающих, выслушивает их публичные выступления и в итоге выдвигает одного-двух кандидатов, за которых будет голосовать Горсовет.

В новой редакции Устава всё проще: губернатор просто выдвигает нескольких кандидатов, за которых впоследствии голосуют депутаты Горсовета, победитель на пять лет становится мэром.

Ранее подобные поправки приняли на уровне Омской области. Теперь их внесли в Горсовет. Комитет по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, как стало известно порталу Om1 Омск, рассмотрит их уже 17 июня.