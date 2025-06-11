В Омске хотят радикально упростить процедуру выборов мэра

Сейчас выборы мэра проходят в несколько этапов. Сначала формируется комиссия по отбору кандидатур, большую часть членов которой назначает губернатор. Затем эта комиссия принимает заявки от всех желающих, выслушивает их публичные выступления и в итоге выдвигает одного-двух кандидатов, за которых будет голосовать Горсовет.