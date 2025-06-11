Минобороны обновило нормативы по физподготовке военнослужащих и кандидатов

Кроме того, Правила физической подготовки в Вооруженных силах РК дополнены подпунктом о том, что планирование работы осуществляется с учетом состояния здоровья военнослужащих, их возраста, климатических условий местности и обеспечивает выполнение программы боевой подготовки (физической подготовки) с учетом решения учебных, боевых задач и предусматривает занятия по физической подготовке: для военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, — 3 часа в неделю во время сборов, а прибывающих в воинскую часть на трехдневные сборы — 1 час ежедневно.