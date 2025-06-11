Reuters: Китай впервые разместил два своих авианосца в западной части Тихого океана

Это, по словам Гэна Накатани, министра обороны Японии, свидетельствует о намерении Пекина еще больше расширить возможности за пределами своих границ и повысить оперативные мощности своих военных кораблей, в том числе их дальнобойные функции, говорится в статье.
Оперативное раскрытие Японией информации об авианосцах подчеркивает ее приверженность предотвращению любых насильственных односторонних изменений статус-кво в регионе.
Правительство Японии по дипломатическому каналу передало Китаю просьбу не превращать свою военно-морскую деятельность в угрозу безопасности Японии, добавил он. Кроме того, Япония намерена развернуть мобильную систему радиолокационного наблюдения на отдаленных островах в Тихом океане.
Однако, как пояснил представитель ВМС Китая Ван Сюэмэн, эти операции китайских авианосцев были «обычными тренировками», которые не были нацелены на конкретные страны или регионы.
Китай всегда проводил оборонительную политику в области национальной обороны и надеется, что японская сторона рассмотрит этот вопрос объективно и рационально.
Согласно документам службы безопасности и официальным лицам, Китай с мая демонстрирует свои «военные мускулы», направляя необычно большое количество кораблей военно-морской и береговой охраны в воды Восточной Азии, что нервирует региональные столицы, отмечает Reuters.