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Reuters: Китай впервые разместил два своих авианосца в западной части Тихого океана

Впервые оба действующих авианосца Китая — «Ляонин» и «Шаньдун» — одновременно проводили операции в этой части Тихого океана, что вызвало серьезное беспокойство в Японии, передает Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
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Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Это, по словам Гэна Накатани, министра обороны Японии, свидетельствует о намерении Пекина еще больше расширить возможности за пределами своих границ и повысить оперативные мощности своих военных кораблей, в том числе их дальнобойные функции, говорится в статье.

Оперативное раскрытие Японией информации об авианосцах подчеркивает ее приверженность предотвращению любых насильственных односторонних изменений статус-кво в регионе.

Гэн Накатани
министр обороны Японии

Правительство Японии по дипломатическому каналу передало Китаю просьбу не превращать свою военно-морскую деятельность в угрозу безопасности Японии, добавил он. Кроме того, Япония намерена развернуть мобильную систему радиолокационного наблюдения на отдаленных островах в Тихом океане.

Однако, как пояснил представитель ВМС Китая Ван Сюэмэн, эти операции китайских авианосцев были «обычными тренировками», которые не были нацелены на конкретные страны или регионы.

Китай всегда проводил оборонительную политику в области национальной обороны и надеется, что японская сторона рассмотрит этот вопрос объективно и рационально.

Линь Цзянь
официальный представитель МИД КНР

Согласно документам службы безопасности и официальным лицам, Китай с мая демонстрирует свои «военные мускулы», направляя необычно большое количество кораблей военно-морской и береговой охраны в воды Восточной Азии, что нервирует региональные столицы, отмечает Reuters.