Главное
- Киеву передали 1212 тел солдат ВСУ;
- Москве вернули 27 павших бойцов;
- Обмены тяжелоранеными пленными начнутся завтра.
Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни.
Встреча в Стамбуле
Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.
Основные договоренности:
- передача больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»;
- обмен пленными в возрасте до 25 лет;
- общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
- Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
- Москва идентифицировала личности всех этих погибших.
Попытка Киева сорвать договоренности
- Россия 6 июня приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших;
- на границу доставили более 1200 тел солдат ВСУ;
- представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;
- за выходные украинская сторона так и не вышла на контакт с Москвой, передача тел не состоялась.