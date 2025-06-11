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Россия передала Украине 1212 тел солдат ВСУ, получила 27 погибших бойцов

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия и Украина начали передачу тел погибших военных, сообщил помощник президента Владимир Мединский.

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Источник: РИА "Новости"

Главное

  • Киеву передали 1212 тел солдат ВСУ;
  • Москве вернули 27 павших бойцов;
  • Обмены тяжелоранеными пленными начнутся завтра.

Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни.

Владимир Мединский
помощник президента

Встреча в Стамбуле

Второго июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины.

Основные договоренности:

  • передача больных и тяжелораненых по принципу «всех на всех»;
  • обмен пленными в возрасте до 25 лет;
  • общий потолок обмена — не менее 1000 человек;
  • Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат;
  • Москва идентифицировала личности всех этих погибших.

Попытка Киева сорвать договоренности

  • Россия 6 июня приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших;
  • на границу доставили более 1200 тел солдат ВСУ;
  • представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее;
  • за выходные украинская сторона так и не вышла на контакт с Москвой, передача тел не состоялась.