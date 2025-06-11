Андрей Бочаров вручил награды и присвоил звания 29 волгоградцам

Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.
Глава региона подчеркнул, что их ратные подвиги, трудовые и общественные достижения являются вдохновляющим примером для жителей Волгоградской области и всей нашей страны, и для него является честью вручить высокие награды от имени Президента.
Орден Дружбы вручен руководителю ООО «Волгабас Волжский» Анатолию Бакулину. Орденом «За заслуги перед Волгоградской областью» награждены заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации Николай Николаев; заместитель директора АО «Имени Кирова» Геннадий Побоков.
Также за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены сотрудники промышленных предприятий региона. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены фрезеровщик и токарь АО «Производственный комплекс “Ахтуба” Виктор Кузьминов и Лев Сазонов; машинист АО “Себряковцемент” Евгений Фомин; президент АК “Торгово-промышленная группа “БИС” Александр Назаров. Медаль ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени вручена генеральному директору АО “Завод Метеор” Юрию Валову, работникам предприятия Тамаре Воробьевой, Валентине Зотовой, Нине Калмыковой, Светлане Кудрявцевой и Любови Ягуповой.
За высокий профессионализм и самоотверженность в оказании медицинской помощи в экстремальных условиях медалью Луки Крымского отмечен руководитель волгоградского филиала «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области» Олег Багиров; государственный служащий, руководитель отдела администрации Волгоградской области Владимир Житваев.
Почетные награды глава региона вручил также волгоградским деятелям культуры: медалью «За труды в культуре и искусстве» награжден артист волгоградского НЭТа Виталий Мелешников. Также постановлением губернатора Волгоградской области почетное звание «Заслуженный работник культуры Волгоградской области» присвоено солисту волгоградского государственного театра «Царицынская опера» Анне Медведевой; директору волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова Варваре Озериной; профессору ВГСПУ Виктории Путиловской.
За значительный вклад в социально-экономическое развитие региона званием «Почетный работник социальной сферы Волгоградской области» отмечен управляющий региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования Владимир Федоров. Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено заведующей кафедрой ВолгГМУ Елене Лютой; почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» — директору волгоградского медицинского колледжа Галине Генераловой, главному врачу областного кардиологического центра Виталию Иваненко и главному врачу больницы № 16 Сергею Захарову. Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено художнику-реставратору волгоградского областного краеведческого музея Андрею Черемушникову. Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» получили учитель гимназии № 5 Ворошиловского района Волгограда Ирина Богданова и учитель Новониколаевской средней школы № 2 Марина Попова.
Также за заслуги в области химической промышленности и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный химик Российской Федерации» присвоено аппаратчику АО «Каустик» Ивану Филимонову. Андрей Бочаров передал благодарность Президента Российской Федерации и электрогазосварщику филиала ПАО «Россети Юг — Волгоградэнерго» Артему Пустынникову.