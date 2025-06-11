На выборах в Ростовской области применят электронное голосование

Жители Ростовской области смогут дистанционно проголосовать на выборах осенью 2025 года. Соответствующее решение приняли на заседании ЦИК России, сообщает пресс-служба донского Избиркома.
Подать заявление на участие в электронном голосовании можно будет через портал «Госуслуги» с 28 июля по 8 сентября включительно.
Удаленно избиратели будут участвовать в выборах губернатора, а также в депутатских выборах по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 и местных представительных органов.
Напомним, голосование в Ростовской области будет проходить в течение трех дней, в период с 12 по 14 сентября.