Мария Захарова рассказала о дезинформации в Молдове

«Может быть, его взломали хакеры и перезагрузили, теперь он несет всю эту чушь. Ну, может быть, свое воздействие на молдавского премьера оказало и содержание его бесед с чиновниками и парламентариями из стран Европейского союза. Может, они ему принесли эту неблагую весть? Он же вот тут побывал в Брюсселе эти дни. Там, может, ему что-то показали и рассказали. То пусть поделятся, откуда вот это все у него. Может, приснилось, я же не знаю, надо уточнить», — сказала Захарова.