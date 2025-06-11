Мария Захарова рассказала о дезинформации в Молдове

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Глава правительства Молдовы распространяет фейки, но штрафы за это, предусмотренные законодательством страны, не получит, так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления Дорина Речана о том, что РФ якобы хочет разместить 10 000 солдат в Приднестровье и для этого Москва якобы стремится установить в Молдове прокремлевское правительство.
Фейк, который только что я прокомментировала от премьер-министра Молдавии относительно того, что Россия хочет ввести контингенты туда, увеличить количественно и так далее. Но ведь ему же никто не вменит никакого штрафа. И тем агентствам, которые распространяли эту дезинформацию от премьер-министра Молдавии, штрафы не придут и не выпишут.
Она предположила, что информацию молдавскому премьеру представили в Брюсселе, куда он накануне совершал визит.
«Может быть, его взломали хакеры и перезагрузили, теперь он несет всю эту чушь. Ну, может быть, свое воздействие на молдавского премьера оказало и содержание его бесед с чиновниками и парламентариями из стран Европейского союза. Может, они ему принесли эту неблагую весть? Он же вот тут побывал в Брюсселе эти дни. Там, может, ему что-то показали и рассказали. То пусть поделятся, откуда вот это все у него. Может, приснилось, я же не знаю, надо уточнить», — сказала Захарова.
Отвечая на вопрос журналиста, она отметила, что численность оперативной группы российских войск в Приднестровье не планируется увеличивать, назвала слова Речана «околесицей» и напомнила, что молдавские власти находятся в «антироссийском угаре».
«Численность российских военнослужащих на Левобережье Днестра в рамках обеих составляющих контингента миротворческих сил в Зоне безопасности с четко оговоренным мандатом и в составе оперативной группы российских войск для выполнения задач по охране складов военного имущества, кратно меньше фантазии премьер-министра Молдовы, она составляет 1200 человек. Их присутствие в регионе напрямую зависит от процесса урегулирования Приднестровского конфликта. Российские военные остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие на Днестре. Хотела бы информировать премьер-министр Молдавии, необходимости в увеличении их числа нет», — отметила Захарова.
Она добавила, что опасность для Молдовы исходит с другой стороны и напомнила о статье, вышедшей в западных СМИ о том, что Киев якобы готовил вторжение в Приднестровье.
Что касается позиции России в отношении решения приднестровской проблемы, то она остается неизменной, подчеркнула дипломат: «Мы видим свою миссию в этом процессе прежде всего в поддержании мира и предсказуемости на левобережье Днестра, выступаем в пользу нормализации диалога между Кишиневом и Тирасполем, соблюдения ранее достигнутых договоренностей».
Сама ситуации в процессе приднестровского регулирования изменений к лучшему не претерпела, отметила Захарова. Она подчеркнула, что прямой диалог между Кишиневом и Тирасполем не может заменить собой переговорный процесс в многостороннем формате, однако продолжаются попытки молдавской стороны оказывать экономическое давление на Приднестровье.
«Мы убеждены, что они неэффективны и заводят процесс урегулирования в тупик. На этом фоне неоправданно затянулась пауза в работе многостороннего переговорного формата “5 + 2”, посредником и гарантом в рамках которых является наша страна. Считаем, что это единственная опробированная в международном плане площадка, по-прежнему может и должна внести свой вклад в решение актуальных вопросов приднестровского регулирования», — заявила дипломат.
Что касается разговоров о якобы невозможности в нынешних обстоятельствах усадить за один стол Россию и Украину, то такие разговоры беспочвенны в контексте уже имевших место двух раундов российско-украинских переговоров в Стамбуле, сказала официальный представитель МИД Рф.
«Почему нельзя 5+2 провести? Вот почему в Стамбуле можно, почему, нельзя в другом формате? Это же вопросы конкретные, тут не надо фантазировать. Тут надо их задавать вот этим самым людям, которые от нынешнего официального Кишинева делают подобные заявления», — подытожила Захарова.
Напомним, формат приднестровского урегулирования «5+2» был запущен в 2005 году. В него входят Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, а также Россия, Украина и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в качестве посредников, а также наблюдателями выступают Европейский союз (ЕС) и США.