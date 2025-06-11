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Россия передала Украине 1 212 тел погибших украинских военных

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Москва передала Киеву 1 212 тел погибших украинских военнослужащих, получила 27 погибших бойцов Вооруженных сил РФ. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

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Источник: РИА "Новости"

«Началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. Украинской стороне мы передали 1 212 тел солдат ВСУ. Нам вернули 27 погибших бойцов ВС РФ. Теперь их можно будет предать земле по-христиански. Работа продолжится все эти дни», — написал он в Telegram-канале.

2 июня в Стамбуле на переговорах Москвы и Киева была достигнута договоренность по гуманитарным вопросам, включающим в том числе обмен военнопленными из числа раненых, тяжелобольных и лиц младше 25 лет, а также передачу украинской стороне более 6 тыс. погибших. 7 июня Украина неожиданно перенесла «и приемку тел, и обмен военнопленными», сообщал ранее Мединский.

Первая группа военных ВС РФ до 25 лет была возвращена в Россию 9 июня. Самолет со второй группой возвращенных с Украины российских военнослужащих прибыл 10 июня. Все они пройдут лечение и реабилитацию. Взамен Киеву оба раза было передано аналогичное число украинских военнопленных, сообщили в Минобороны РФ.