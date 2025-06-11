Россия передала Украине 1 212 тел погибших украинских военных

2 июня в Стамбуле на переговорах Москвы и Киева была достигнута договоренность по гуманитарным вопросам, включающим в том числе обмен военнопленными из числа раненых, тяжелобольных и лиц младше 25 лет, а также передачу украинской стороне более 6 тыс. погибших. 7 июня Украина неожиданно перенесла «и приемку тел, и обмен военнопленными», сообщал ранее Мединский.