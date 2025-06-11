Трамп не исключил примирения с Маском

Американский президент подчеркнул, что он не винит Маска в сложившейся ситуации, но он «немного разочарован». «Послушайте, у меня нет никаких обид. Я был действительно удивлен, что это произошло. Он пошел против феноменального законопроекта. Мне кажется, на самом деле он чувствует себя очень плохо из-за того, что сказал», — добавил Трамп.