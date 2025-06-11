«Плюет на наш суверенитет.» В Молдавии раскритиковали президента Румынии

Оппонент Дана — лидер националистической партии AUR Джеордже Симион — обвинил власти Молдавии в агитации за Дана, в фальсификациях и в подвозе избирателей. Он организовал «горячую линию» для контроля за нарушениями, а также заявил, что молдавские власти организовали автобусы для подвоза голосующих. Эти обвинения были опровергнуты как румынскими, так и молдавскими правоохранительными органами. На фоне таких заявлений Конституционный суд Румынии постановил отклонить иск Симиона об отмене результатов повторного второго тура выборов, и подтвердил победу Дана с результатом 53,6% голосов.