Узбекистан усилит меры по легализации сограждан в России

ТАШКЕНТ, 11 июн — РИА Новости. Агентство миграции при правительстве Узбекистане усилит меры по легализации сограждан, находящихся на заработках в России, после продления срока действия указа президента РФ в данной сфере, заявил начальник управления агентства Элёр Тоштемиров.
Президент России Владимир Путин 30 декабря 2024 года подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане, находящиеся в РФ нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свой правовой статус или покинуть территорию страны самостоятельно. В мае указ был продлен до 10 сентября.
«Мы, исходя из этого, будем активизировать работу в Узбекистане, а также через наши представительства в Российской Федерации», — сказа Тоштемиров на пресс-конференции в международном пресс-центре Sputnik Uzbekistan.
Представитель агентства сообщил, что в рамках данного указа в Узбекистане проводятся широкомасштабные профилактические, разъяснительные работы, направленные на легализацию сограждан, находящихся в РФ.
«У нас есть список нелегальных граждан, кто уже находится в реестре контролируемых лиц Российской Федерации. Мы с ними проводим адресные профилактические работы», — уточнил Тоштемиров.
Он сообщил, что в Ташкенте и Москве открыты специальные телефоны горячей линии, а также создан Telegram-бот для связи с соотечественниками, которые по различным причинам не могут легализовать свой статус в РФ.
«Уже есть определённые результаты», — добавил представитель агентства, оценивая проделанную работу.
Ранее в пресс-службе агентства сообщали РИА Новости, что трудоустройство граждан республики в РФ в рамках организованного набора в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек — 76,5% от общего оргнабора в 2024 году. При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 700 тысяч человек.