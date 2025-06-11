Курьерам указывают на объездную дорогу

«Логика утверждения зон запрета для курьеров основывается на обращениях граждан, которые получают комитеты и другие органы исполнительной власти. Это пожелания наших жителей, а также статистика ДТП с участием курьеров или СИМ на тех или иных участках улично-дорожной сети. Поэтому здесь в основном будут пересечения с зонами запрета движения для СИМ, поскольку как раз в этих зонах бывают наиболее частые резонансные случаи», — объясняет введения ограничений заместитель председателя комтранса Михаил Казаков. Чиновник отмечает, что в ближайшие две недели комитет будет «плотно работать с заявлениями граждан — как за, так и против тех или иных участков дорог».