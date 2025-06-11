Ответка для Санду: Румынская оппозиция решила вмешаться в выборы и убедить граждан Молдовы проголосовать против ПАС

Джеордже Симион решил предъявить Санду счёт:
"Наша победа была украдена специфическими методами. Пришло время взять реванш.
Пришло время, чтобы Майя Санду, подружка Макрона, подружка Никушора тоже потерпела политическое поражение.
Поэтому я прошу вас пойти и проголосовать, если у вас есть молдавское гражданство или если вы знаете людей, у которых есть молдавское гражданство.
Нам нужно около 100 тысяч голосов, чтобы не допустить победы Майи Санду. Мы формируем список людей, которые с Румынией, которые являются патриотами, не соросистами, не коммунистами, которые заставят эту даму, насмехающуюся над волей румынского народа, заплатить по счетам.
Те, кто проклял нас этим президентом, который не в состоянии выполнять свои официальные обязанности, должны ответить политически.
Майя Санду может быть побеждена. У нас есть президент, который обещал не повышать НДС, и именно это он и делает.
Президент, который не заслуживает голосов румын. Наступает тяжелый период, период рецессии. Многие, кто голосовал против меня, уже жалеют об этом, и их становится все больше и больше".
Мы делаем ставку на 100 тысяч граждан Республики Молдова.
Они будут пытаться красть (голоса), закрывать телеканалы, арестовывать, но вы прекрасно знаете, что мы этого не боимся.
Источник: t.me/tirdea.