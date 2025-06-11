Ответка для Санду: Румынская оппозиция решила вмешаться в выборы и убедить граждан Молдовы проголосовать против ПАС

Нам нужно около 100 тысяч голосов, чтобы не допустить победы Майи Санду. Мы формируем список людей, которые с Румынией, которые являются патриотами, не соросистами, не коммунистами, которые заставят эту даму, насмехающуюся над волей румынского народа, заплатить по счетам.