Россия получила разъяснения Израиля о поставках Patriot Украине

В израильском МИДе заявили, что страна не передавала Украине Patriot и утверждения посла не соответствуют действительности. По словам Захаровой, Бродский «повторяет регулярно» заявления о поставках Украине вооружения, однако израильские власти отрицают планы военных поставок Украине. В частности, опасаясь, что переданное Украине вооружение окажется у Ирана и будет использовано против Израиля.