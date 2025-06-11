Гуцул считает, что власти Молдавии были бы только рады ее побегу из страны

У меня не было ни мотивов, ни умысла сбежать из страны. Я сказала судье, что даже если бы я хотела сбежать из страны 25 марта, то власти Кишинева меня бы еще провожали в аэропорту, поскольку это дало бы им возможность на сегодняшний день провести повторные выборы башкана.