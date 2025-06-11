Гуцул считает, что власти Молдавии были бы только рады ее побегу из страны

КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила корреспонденту РИА Новости, что у нее не было ни мотивов, ни умысла покидать страну, а власти Молдавии были бы заинтересованы в ее отъезде для проведения повторных выборов в автономии.
Суд сектора Чеканы объявил в среду перерыв в заседании, решение будет вынесено после его возобновления. Пикет сторонников Гуцул у здания суда продолжается.
У меня не было ни мотивов, ни умысла сбежать из страны. Я сказала судье, что даже если бы я хотела сбежать из страны 25 марта, то власти Кишинева меня бы еще провожали в аэропорту, поскольку это дало бы им возможность на сегодняшний день провести повторные выборы башкана.
Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии «Шор» в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Домашний арест главы Гагаузии истекает 13 июня. Прокуроры настаивают на продлении меры пресечения еще на 30 дней, в то время как защита требует полного освобождения подзащитной.