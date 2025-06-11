Bloomberg: Северная Корея усилила свой ядерный комплекс

Согласно статье, появились новые спутниковые снимки, на которых видно, что КНДР построила новое сооружение на своем главном ядерном комплексе в Йонбене, расположенном примерно в 100 километрах к северу от Пхеньяна. Он напоминает объект по обогащению урана в Кансоне, на еще одном северокорейском ядерном объекте недалеко от столицы.