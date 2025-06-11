Bloomberg: Северная Корея усилила свой ядерный комплекс

Согласно статье, появились новые спутниковые снимки, на которых видно, что КНДР построила новое сооружение на своем главном ядерном комплексе в Йонбене, расположенном примерно в 100 километрах к северу от Пхеньяна. Он напоминает объект по обогащению урана в Кансоне, на еще одном северокорейском ядерном объекте недалеко от столицы.
В сентябре 2024 года КНДР опубликовала первые фотографии своего объекта по обогащению урана для атомных бомб. Это, как отмечает Bloomberg, указывает на то, что она больше не видит необходимости скрывать программу, которую когда-то яростно отрицала.
По мнению экспертов, сейчас речь идет о новом северокорейском заводе по обогащению урана, о котором гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проинформировал Совет управляющих. «Размеры и характеристики (нового сооружения) указывают на то, что МАГАТЭ следует обратить внимание на этот объект как на возможный завод по обогащению», — написали эксперты Джеффри Льюис и Сэм Лэр.
Это стало известно всего через несколько дней после того, как новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён вступил в должность и пообещал возобновить зашедший в тупик диалог с Пхеньяном.
В качестве одного из первых шагов к примирению Южная Корея приостановила трансляцию антисеверокорейской пропаганды через громкоговорители вдоль границы. В эфире южнокорейцы давали международные новости о режиме Ким Чен Ына и K-pop музыку (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. — Прим. ред.).
Это часть наших усилий по выполнению обещания восстановить доверие между двумя Кореями и построить мир на Корейском полуострове.
Южная Корея возобновила вещание в прошлом году в отместку за воздушные шары, наполненные мусором и навозом, которые сбрасывала на нее Северная Корея.