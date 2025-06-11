В Молдавии большинство граждан поддержали объединение оппозиции

КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Почти три четверти граждан Молдавии поддерживают объединение оппозиционных сил в рамках платформы «За Молдову», свидетельствуют опубликованные в среду в СМИ данные социологического исследования агентства iVoce.
Опрос проводился в онлайн-формате с 6 по 8 июня 2025 года среди 1820 респондентов со всей страны, включая автономное территориальное образование Гагаузия. Погрешность исследования составляет до 3%.
«Согласно результатам исследования, 72% опрошенных положительно относятся к идее консолидации оппозиции. При этом 59% заявили о готовности голосовать за единый блок на предстоящих парламентских выборах, назначенных на 28 сентября 2025 года»' , — отмечает онлайн-издание Gagauznews.
Подавляющее большинство респондентов — 81% — убеждены, что только объединение оппозиционных сил способно изменить текущую ситуацию в стране.
К платформе «За Молдову», созданной 4 июня, уже присоединились несколько политических партий: «Сердце Молдовы», Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и партия «Будущее Молдовы» под руководством бывшего премьер-министра Василия Тарлева.
Целью новой политической платформы является консолидация оппозиционных сил для защиты суверенитета страны, восстановления демократических процессов и формирования единого избирательного блока накануне парламентских выборов.️