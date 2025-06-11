В Молдавии большинство граждан поддержали объединение оппозиции

«Согласно результатам исследования, 72% опрошенных положительно относятся к идее консолидации оппозиции. При этом 59% заявили о готовности голосовать за единый блок на предстоящих парламентских выборах, назначенных на 28 сентября 2025 года»' , — отмечает онлайн-издание Gagauznews.