Выборы Раиса и новая схема избрания мэра Казани: какие решения принял Госсовет Татарстана

Госсовет определил дату выборов Раиса Татарстана.
Выборы Раиса Татарстана состоятся 14 сентября 2025 года. Такое решение приняли сегодня депутаты на заседании Государственного Совета республики.
В единый день голосования, напомним, жители Татарстана выберут не только Раиса республики, но также более 7,5 тыс. депутатов местных представительных органов и одного депутата Госсовета РТ.
«Мы вступаем в новую выборную кампанию, и для нас важно, чтобы каждый избиратель республики знал, что его голос имеет значение. Работа избирательной системы уже началась, и мы готовы обеспечить открытость, прозрачность и законность на всех этапах подготовки и проведения выборов», — прокомментировал решение председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
Напомним, что партия «Единая Россия» в Татарстане уже начала подготовку к выборам и проводит предварительное голосование (праймериз) для определения кандидата на пост Раиса. Это обязательная процедура при выдвижении кандидатов от партии на любых выборах.
Секретарь татарстанского отделения «Единой России», председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявлял, что на данный момент от членов Регионального политсовета поступили предложения по двум кандидатам: действующему Раису Татарстана Рустаму Минниханову и сенатору Российской Федерации Александру Терентьеву.
С 16 июня начнутся встречи кандидатов с секретарями местных и первичных отделений партии. Участие в них должны принять не менее 75% секретарей. По итогам встреч президиум регионального политсовета определит одного кандидата, чью кандидатуру затем утвердит президиум генсовета партии. После этого ее рассмотрит региональная конференция для официального выдвижения.
«Вы — наш главный защитник Татарстана».
Рустам Минниханов, напомним, возглавляет Татарстан с 2010 года. Его кандидатуру тогда рекомендовал Госсовету РТ экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Минниханов также побеждал на выборах в 2015 и 2020 годах.
Минниханов уже неоднократно получал слова поддержки — татарстанцы попросили его выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Так, в День социального работника Раис РТ посетил реабилитационный центр «Восхождение», где встретился с координаторами фонда «Защитники Отечества».
«Вы — наш главный защитник Татарстана. Очень бы хотела, чтобы вы приняли участие в предстоящих выборах», — обратилась к Минниханову социальный координатор, супруга бойца СВО Римма Сыдыкова.
Также на церемонии вручения ежегодной премии «Врач года — Ак чәчәкләр — 2025», лауреат конкурса и заслуженный врач РФ Фоат Ахметзянов поддержал возможное участие Рустама Минниханова в голосовании осенью этого года. Он отметил, что Раис республики хорошо разбирается в вопросах медицины, и выразил надежду на его переизбрание.
Кандидатуру на пост мэра Казани теперь будет предлагать Раис Татарстана.
Депутаты Госсовета Татарстана также проголосовали за изменения в закон о местном самоуправлении. Теперь мэра Казани будет выбирать городская Дума из кандидатов, предложенных Раисом республики.
Связано это с тем, что в марте в России был принят новый закон о местном самоуправлении. И теперь мэры всех региональных столиц страны должны отбираться напрямую руководителями субъектов. Осенью этого года в России должны избрать 25 мэров столиц регионов. В частности, в Нижнем Новгороде, Ижевске, Чебоксарах, Краснодаре, Астрахани, Ульяновске, Самаре и так далее.
Сейчас мэр Казани — Ильсур Метшин, который возглавляет город с 2005 года. Согласно уставу муниципалитета его глава избирается городской Думой из своего состава без других оговорок.
По новой системе свои предложения по кандидатам на должность мэра столицы Татарстана смогут вносить политические партии, представленные в Госдуме РФ и Госсовете РТ, Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Татарстан», Общественная палата РТ, Ассоциация «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления».
«По итогам голосования на рассмотрение Раиса РТ представляется не менее двух и не более пяти кандидатов для принятия окончательного решения. Кандидаты в количестве не менее двух утверждаются Раисом РТ и представляются им на рассмотрение представительного органа для избрания главы Казани», — объяснил глава комитета Госсовета РТ по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин предложил принять законопроект сразу в первом чтении и в целом. Депутаты поддержали его единогласно.
Бюджет Татарстана за 2024 год исполнен с профицитом 16 млрд рублей.
На заседании парламентарии также приняли в первом чтении и в целом законопроект об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Документ представил министр финансов Марат Файзрахманов.
Так, в консолидированный бюджет республики за год поступило 697,1 млрд рублей, в том числе 600 млрд — собственные доходы. В бюджет республики мобилизовано 499,1 млрд рублей, а безвозмездные поступления из федерального бюджета и других источников составили 95,2 млрд.
Расходы консолидированного бюджета в 2024 году составили 675,3 млрд рублей, бюджета РТ — 578,3 млрд. Все обязательства перед учреждениями бюджетной сферы и в рамках нацпроектов исполнены в срок и в полном объеме. Средства направлялись в том числе на дороги, ЖКХ, социальные и культурные мероприятия.
На развитие экономики направили 226,4 млрд рублей, из которых более 100 млрд — на дорожное хозяйство.
Председатель Комитета по бюджету Леонид Якунин отметил, что год завершился с профицитом 16 млрд рублей. Государственный долг республики сократился: его соотношение к доходам составило 22,5%.
Кроме того, все 33 программы, по которым формировался бюджет, признали эффективными. Более 61 млрд рублей направили на социальную сферу. По итогам года реальная зарплата в республике выросла почти на 13%.
Депутаты рассмотрели более 35 вопросов.
В целом же на заседании сегодня депутаты рассмотрели 35 вопросов, включая 15 законопроектов РТ. Парламентарии обсудили изменения в законы об исполнении бюджета Татарстана и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2024 год. В повестке также был законопроект об установлении налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Депутаты рассмотрели инициативы по корректировке законодательства о налоге на имущество организаций, о местном самоуправлении, о приватизации государственного имущества, об оказании бесплатной юридической помощи гражданам, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также об Общественной палате Татарстана.
Помимо законотворческой работы, депутаты заслушали доклад о реализации молодежной политики в республике, отчет Счетной палаты о проделанной работе и информацию Уполномоченного при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей за 2024 год.