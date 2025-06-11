Выборы Раиса и новая схема избрания мэра Казани: какие решения принял Госсовет Татарстана

Связано это с тем, что в марте в России был принят новый закон о местном самоуправлении. И теперь мэры всех региональных столиц страны должны отбираться напрямую руководителями субъектов. Осенью этого года в России должны избрать 25 мэров столиц регионов. В частности, в Нижнем Новгороде, Ижевске, Чебоксарах, Краснодаре, Астрахани, Ульяновске, Самаре и так далее.