Рустам Минниханов в преддверии Дня России вручил госнаграды в Казанском Кремле

В преддверии большого праздника, Дня России, сегодня мы вручаем государственные награды. Этот праздник мы встречаем с гордостью и твердой уверенностью в новых победах. В условиях специальной военной операции мы особенно отчетливо осознаем ценность сильной и независимой России, единства и сплоченности граждан, мужества и самоотверженности доблестных защитников Отечества, честно выполняющих свой воинский долг.
Он подчеркнул, что Татарстан продолжает развивать экономику и улучшать качество жизни граждан.
«Успехи республики — это результат труда всех татарстанцев. Сегодня в зале находятся те, кто стал образцом преданности и служения России, ответственного и добросовестного отношения к работе, эффективного выполнения поставленных целей. Каждый из вас вносит значимый вклад в процветание региона и страны в целом», — обратился к награждаемым Раис РТ.
В общей сложности наград федерального и республиканского уровня удостоен 41 человек. Всем им Рустам Минниханов лично вручил ордена и медали.
«Хочется поблагодарить за столь высокую оценку моего труда. Сегодняшняя награда — это результат многолетней работы всего коллектива наших зеленодольских проектантов. Особенно приятно ее получить в преддверии большого праздника — Дня России», — выступил с ответным словом генеральный директор АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» Евгений Жирков.
Ряд наград был вручен участникам спецоперации. Их зал встретил особенно громкими и дружными аплодисментами.
«Хочу всех поздравить с Днем России. Особенно благодарю тех, кто вносит свой вклад в помощь бойцам СВО. Большое спасибо и благодарность», — обратился к собравшимся младший лейтенант, командир стрелковой роты снайперов 37-го мотострелкового полка Сергей Минцев.
По окончании церемонии награжденные сделали общее фото с Раисом Татарстана.