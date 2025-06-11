Рустам Минниханов в преддверии Дня России вручил госнаграды в Казанском Кремле

«Успехи республики — это результат труда всех татарстанцев. Сегодня в зале находятся те, кто стал образцом преданности и служения России, ответственного и добросовестного отношения к работе, эффективного выполнения поставленных целей. Каждый из вас вносит значимый вклад в процветание региона и страны в целом», — обратился к награждаемым Раис РТ.