В Госсовете Татарстана предложили усилить поддержку сотрудников МВД

С инициативой выступил Комитет по законности и правопорядку. Его председатель Александр Чубаров сообщил, что за первые четыре месяца 2025 года уровень увольнений в МВД по Республике Татарстан вырос на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — службу покинули 746 человек. В 2024 году из системы уволились более 1,8 тыс. сотрудников, причем свыше половины из них расторгли контракт до достижения пенсионной выслуги. В результате недокомплект кадров в органах внутренних дел региона сегодня составляет 26,3%.
По словам Чубарова, одной из ключевых проблем остается отсутствие у действующих сотрудников, уже имеющих право на пенсию, стимулов продолжать службу. Это связано с тем, что законодательство позволяет получать пенсию только после увольнения. Кроме того, не в полной мере реализуются предусмотренные законом льготы для сотрудников МВД.
В обращении депутаты предлагают закрепить на федеральном уровне нормы, позволяющие оказывать материальную поддержку сотрудникам органов внутренних дел с привлечением средств из региональных и муниципальных бюджетов.
В частности, предлагается повысить денежное довольствие, ввести надбавку действующим сотрудникам, имеющим право на пенсию, в размере 50% от ее потенциальной величины, предоставить возможность приобретения жилья по аналогии с военной ипотекой, а также увеличить выплаты за аренду жилья до среднерыночного уровня в регионах проживания.
Постановление о направлении обращения в адрес Михаила Мишустина депутаты поддержали единогласно.