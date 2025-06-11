В Госсовете Татарстана предложили усилить поддержку сотрудников МВД

С инициативой выступил Комитет по законности и правопорядку. Его председатель Александр Чубаров сообщил, что за первые четыре месяца 2025 года уровень увольнений в МВД по Республике Татарстан вырос на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — службу покинули 746 человек. В 2024 году из системы уволились более 1,8 тыс. сотрудников, причем свыше половины из них расторгли контракт до достижения пенсионной выслуги. В результате недокомплект кадров в органах внутренних дел региона сегодня составляет 26,3%.