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В Госсовете Татарстана предложили усилить поддержку сотрудников МВД

Депутаты Государственного Совета Татарстана направят обращение к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину с предложением усилить социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел. Такое решение было принято сегодня на заседании парламента республики.

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Источник: ИА Татар-информ

С инициативой выступил Комитет по законности и правопорядку. Его председатель Александр Чубаров сообщил, что за первые четыре месяца 2025 года уровень увольнений в МВД по Республике Татарстан вырос на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — службу покинули 746 человек. В 2024 году из системы уволились более 1,8 тыс. сотрудников, причем свыше половины из них расторгли контракт до достижения пенсионной выслуги. В результате недокомплект кадров в органах внутренних дел региона сегодня составляет 26,3%.

По словам Чубарова, одной из ключевых проблем остается отсутствие у действующих сотрудников, уже имеющих право на пенсию, стимулов продолжать службу. Это связано с тем, что законодательство позволяет получать пенсию только после увольнения. Кроме того, не в полной мере реализуются предусмотренные законом льготы для сотрудников МВД.

В обращении депутаты предлагают закрепить на федеральном уровне нормы, позволяющие оказывать материальную поддержку сотрудникам органов внутренних дел с привлечением средств из региональных и муниципальных бюджетов.

В частности, предлагается повысить денежное довольствие, ввести надбавку действующим сотрудникам, имеющим право на пенсию, в размере 50% от ее потенциальной величины, предоставить возможность приобретения жилья по аналогии с военной ипотекой, а также увеличить выплаты за аренду жилья до среднерыночного уровня в регионах проживания.

Постановление о направлении обращения в адрес Михаила Мишустина депутаты поддержали единогласно.