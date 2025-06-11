Трамп назвал недавний разговор с Путиным хорошим, но безрезультатным

«Знаете, у меня отличные отношения с ним. Он говорил о том, чего хочет, и о том, чего не хочет. Мы хорошо поговорили, но пока из этого ничего не вышло», — сказал Дональд Трамп в интервью New York Post.
Говоря о боевых действиях на Украине, Дональд Трамп высказал мнение, что «ничего подобного не было со Второй мировой войны». «Мы добиваемся прогресса, а затем неожиданно бомбят то, что не нужно бомбить, и это конец прогрессу», — добавил он.
Во время недавнего телефонного разговора Владимир Путин, по словам Дональда Трампа, допустил свое участие в переговорах с Тегераном по ядерной программе. В интервью New York Post президент США сказал, что не уверен в перспективах подписания сделки с Ираном.