Мирзиёев призвал инвесторов стать участниками истории успеха Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал иностранных инвесторов не только инвестировать в республику, но и стать настоящими участниками истории ее успеха.
Мы готовились к сегодняшней встрече совершенно иначе. Общались с каждым отдельным зарубежным предприятием и из поступивших инициатив отобрали более 40. Инвесторы внесли предложения, в частности, по обеспечению устойчивости налогового законодательства, увеличению количества законов прямого действия, доли частного сектора в инфраструктуре.
Глава республики сообщил, что все предложения будут учтены и каждое серьезно проработают с членами Совета.
«Поступило много заявок на подключение к электросетям. В этой связи, конечно, нам необходимо использовать самый передовой зарубежный опыт. Предлагаю создать при нашем Совете отдельную рабочую группу и разработать конкретные механизмы. На основе поступивших предложений будут созданы дополнительные рабочие группы по совершенствованию законодательства о залоге, подготовке профессиональных кадров для иностранных компаний, улучшению корпоративного управления в местных компаниях, налоговому администрированию», — сказал президент.
По его словам, о возросшей активности инвесторов, работающих в Узбекистане, свидетельствует создание за последние два года 5,5 тыс. новых предприятий с участием иностранного капитала. Их общее количество достигло 16 тыс.
«Хочу еще раз подчеркнуть: мы строим Новый Узбекистан — страну, открытую для инвесторов, свободную, стабильную и надежную. Мы последовательно продолжим начатые нами необратимые реформы. Призываем вас не только инвестировать в нашу страну, но и стать настоящими участниками истории нашего успеха, неотъемлемой частью великого будущего, которое мы создаем», — сказал лидер Узбекистана.