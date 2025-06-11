Мирзиёев призвал инвесторов стать участниками истории успеха Узбекистана

«Поступило много заявок на подключение к электросетям. В этой связи, конечно, нам необходимо использовать самый передовой зарубежный опыт. Предлагаю создать при нашем Совете отдельную рабочую группу и разработать конкретные механизмы. На основе поступивших предложений будут созданы дополнительные рабочие группы по совершенствованию законодательства о залоге, подготовке профессиональных кадров для иностранных компаний, улучшению корпоративного управления в местных компаниях, налоговому администрированию», — сказал президент.