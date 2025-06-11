Глава Ростова Александр Скрябин вручил паспорта юным ростовчанам накануне Дня России, который отмечается 12 июня.
Юных жителей донской столицы пригласили в администрацию города. Они стали участниками Всероссийской акции «Мы — граждане России!». На мероприятии присутствовал заместитель начальника полиции УМВД России по Ростову-на-Дону полковник полиции Роман Чепелюк.
Школьники, которые проявили успехи в учении, спортивной и творческой работе, волонтёрстве и общественной работе получили паспорта из рук главы администрации в преддверии важного государственного праздника. Такие церемонии уже стали доброй традицией в Ростове.
14 ребят получили свои главные документы в торжественной обстановке. Всё это активные, творческие, увлечённые своим делом мальчики и девочки.
«Уверен, вы понимаете: быть обладателем российского паспорта — не только большая честь, но и большая ответственность. Если большинство наших юных граждан будут такими же активными, как вы, наша страна и наш город будут в надежных руках», — обратился к молодёжи Александр Скрябин.
Отдельные слова благодарности он адресовал родителям школьников за то, что уделяют много внимания воспитанию сыновей и дочерей, вкладывают в них правильные ценности и устремления.
В завершение встречи прошёл небольшой концерт — для гостей выступили творческие коллективы города. Они представили вокальные и хореографические номера на патриотическую тематику.