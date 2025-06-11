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Александр Скрябин вручил паспорта юным ростовчанам накануне Дня России

Акция получила название «Мы — граждане России!».

Как создавалась новая Россия
Источник: администрация Ростова

Глава Ростова Александр Скрябин вручил паспорта юным ростовчанам накануне Дня России, который отмечается 12 июня.

Юных жителей донской столицы пригласили в администрацию города. Они стали участниками Всероссийской акции «Мы — граждане России!». На мероприятии присутствовал заместитель начальника полиции УМВД России по Ростову-на-Дону полковник полиции Роман Чепелюк.

Школьники, которые проявили успехи в учении, спортивной и творческой работе, волонтёрстве и общественной работе получили паспорта из рук главы администрации в преддверии важного государственного праздника. Такие церемонии уже стали доброй традицией в Ростове.

14 ребят получили свои главные документы в торжественной обстановке. Всё это активные, творческие, увлечённые своим делом мальчики и девочки.

«Уверен, вы понимаете: быть обладателем российского паспорта — не только большая честь, но и большая ответственность. Если большинство наших юных граждан будут такими же активными, как вы, наша страна и наш город будут в надежных руках», — обратился к молодёжи Александр Скрябин.

Отдельные слова благодарности он адресовал родителям школьников за то, что уделяют много внимания воспитанию сыновей и дочерей, вкладывают в них правильные ценности и устремления.

В завершение встречи прошёл небольшой концерт — для гостей выступили творческие коллективы города. Они представили вокальные и хореографические номера на патриотическую тематику.