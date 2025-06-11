Александр Скрябин вручил паспорта юным ростовчанам накануне Дня России

«Уверен, вы понимаете: быть обладателем российского паспорта — не только большая честь, но и большая ответственность. Если большинство наших юных граждан будут такими же активными, как вы, наша страна и наш город будут в надежных руках», — обратился к молодёжи Александр Скрябин.