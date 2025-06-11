WP: мигрантов-нелегалов в США могут отправлять в Гуантанамо

Иностранцев, которые незаконно находятся в стране, выявляет и задерживает иммиграционная и таможенная полиция. В Лос-Анджелесе аресты иностранцев стали причиной массовых беспорядков, которые не утихают до сих пор. Всего в городе задержали 212 нелегалов. Сразу после их арестов в Лос-Анджелесе начались стихийные митинги. «Мятежники» громят магазины и вступают в стычки с полицейскими. Трамп направил в город для устранения беспорядков две тысячи бойцов Национальной гвардии. Губернатор Калифорнии потребовал вывести войска, которые находятся в Лос-Анджелес без разрешения властей штата.