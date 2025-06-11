WP: мигрантов-нелегалов в США могут отправлять в Гуантанамо

О возможной отправке мигрантов для содержания на базе США в Гуантанамо изданию рассказал сотрудник американского правительства, пишут «Ведомости». По словам источника, среди уже задержанных за нарушение миграционного законодательства — граждане разных стран, в том числе Великобритании, Италии, Франции, Германии, Турции и Украины. WP полагает, что администрация Дональда Трампа не намерена информировать правительства стран, граждане которых будут направлены в Гуантанамо, даже если это дружественные для США государства.
В лагерь на Кубе планируется направить около девяти тысяч человек, но вместительность базы и условия, скорее всего, не позволяют разместить там такое количество задержанных, ожидающих депортации.
В администрации президента считают, что использование лагеря на Кубе, где ранее содержались террористы, — оправданный шаг, так как следственные изоляторы в стране уже переполнены из-за массовых задержаний нелегальных мигрантов, которые проводятся по инициативе Трампа.
Иностранцев, которые незаконно находятся в стране, выявляет и задерживает иммиграционная и таможенная полиция. В Лос-Анджелесе аресты иностранцев стали причиной массовых беспорядков, которые не утихают до сих пор. Всего в городе задержали 212 нелегалов. Сразу после их арестов в Лос-Анджелесе начались стихийные митинги. «Мятежники» громят магазины и вступают в стычки с полицейскими. Трамп направил в город для устранения беспорядков две тысячи бойцов Национальной гвардии. Губернатор Калифорнии потребовал вывести войска, которые находятся в Лос-Анджелес без разрешения властей штата.
Гуантанамо уже используется для содержания мигрантов-нелегалов. В феврале на базу США на Кубе отправили 20 граждан Венесуэлы, которые находились в США незаконно.