Суд объявил перерыв в заседании по делу главы Гагаузии

Глава Гагаузии сообщила корреспонденту РИА Новости во время перерыва, что не собирается покидать Молдавию и никогда не имела таких планов. «Я не собираюсь покинуть Молдову и не собиралась. Если бы у меня были такие намерения, это было бы выгодно для властей, которые провели бы повторные выборы в Гагаузии», — заявила Гуцул.