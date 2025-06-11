Суд объявил перерыв в заседании по делу главы Гагаузии

КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Суд сектора Чеканы в Кишиневе объявил перерыв в заседании по рассмотрению ходатайства прокуроров о продлении домашнего ареста главе Гагаузии Евгении Гуцул, решение будет вынесено после возобновления заседания.
Глава Гагаузии сообщила корреспонденту РИА Новости во время перерыва, что не собирается покидать Молдавию и никогда не имела таких планов. «Я не собираюсь покинуть Молдову и не собиралась. Если бы у меня были такие намерения, это было бы выгодно для властей, которые провели бы повторные выборы в Гагаузии», — заявила Гуцул.
Судебное заседание продолжается уже несколько часов, представители СМИ не допущены в зал. Пикет сторонников политика у здания суда продолжается.
Домашний арест Гуцул истекает с 13 июня. Прокуроры настаивают на продлении меры пресечения еще на 30 дней, защита требует освобождения подзащитной.
Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, финансировании запрещенной партии «Шор». 9 апреля суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Адвокат политика отмечает, что за три месяца заключения прокуроры не провели ни одного процессуального действия с участием Гуцул, не назначались экспертизы подписей и очные ставки со свидетелями.