Журналист поинтересовался у канцлера ФРГ, осуждал ли тот подрыв моста в Брянской области, когда там проезжал поезд с мирными жителями. И сам же ответил на свой вопрос, выразив уверенность, что Мерц не осуждал эту атаку Киева, так как является «сторонником этого ужаса».