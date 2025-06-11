«Мартин Егер, который сейчас занимает пост немецкого посла в Киеве, должен стать новым главой Федеральной разведывательной службы», — говорится в публикации.
При этом отмечается, что правительство Германии пока официально не подтвердило эту перестановку. Однако, по информации Der Spiegel, решение о назначении было принято «некоторое время назад».
Также в издании сообщили, что нынешний глава внешней разведки Бруно Каль станет новым послом Германии в Ватикане.
Журналисты отметили, что Егер является одним из самых опытных немецких дипломатов, у которого есть успешный опыт работы в кризисных ситуациях. Ожидается, что разведслужбу под его началом ждет значительное увеличение финансирования. До назначения послом на Украине он был главой диппредставительств ФРГ в Афганистане и Ираке.
До этого ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал Мерца после его слов об ударе ВС РФ по военным объектам на Украине.
Журналист поинтересовался у канцлера ФРГ, осуждал ли тот подрыв моста в Брянской области, когда там проезжал поезд с мирными жителями. И сам же ответил на свой вопрос, выразив уверенность, что Мерц не осуждал эту атаку Киева, так как является «сторонником этого ужаса».