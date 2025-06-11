Александр Воронежский возглавил МВД по Башкортостану.

Прежде всего хочу поблагодарить всех сотрудников министерства внутренних дел за высокий профессионализм и добросовестную службу. Благодаря совместной системной работе Башкортостан входит в число наиболее безопасных и комфортных для жизни регионов.. Управленческая команда Башкортостана слаженно работает с ведомством. Мы оказывали, оказываем и будем оказывать поддержку органам внутренних дел.