Александр Воронежский возглавил МВД по Башкортостану.

11 июня в Уфе Глава республики Радий Хабиров в режиме видеосвязи принял участие в совещании МВД России. Руководитель федерального ведомства, генерал полиции Владимир Колокольцев представил личному составу нового министра внутренних дел по Башкортостану, генерал-майора полиции Александра Воронежского. Об этом сообщает пресс-служба Главы республики.
Владимир Колокольцев выразил уверенность в том, что новый руководитель республиканского ведомства успешно справится с возложенными на него обязанностями, и пожелал ему успехов на новом посту.
Радий Хабиров подчеркнул важность сотрудничества с правоохранительными органами и выразил поддержку новому региональному министру.
Прежде всего хочу поблагодарить всех сотрудников министерства внутренних дел за высокий профессионализм и добросовестную службу. Благодаря совместной системной работе Башкортостан входит в число наиболее безопасных и комфортных для жизни регионов.. Управленческая команда Башкортостана слаженно работает с ведомством. Мы оказывали, оказываем и будем оказывать поддержку органам внутренних дел.
Александр Воронежский поблагодарил руководство МВД России за оказанное доверие и отметил, что организует работу регионального ведомства в соответствии с поставленными задачами, с учётом текущей оперативной обстановки в республике.
Воронежский Александр Валерьевич родился 4 августа 1975 года в Алма-Атинской области Казахской ССР. Окончил Алма-Атинское высшее военное пограничное командное училище имени Дзержинского, Тверской институт экологии и права.
Начал карьеру в пограничных войсках Республики Казахстан на командных должностях. С 2001 года служил в органах внутренних дел Российской Федерации в подразделениях уголовного розыска, занимал оперативные и руководящие должности. С октября 2019 года — заместитель начальника УМВД России по Курганской области — начальник полиции. С января 2022 года — заместитель начальника — начальник полиции ГУ МВД России по Свердловской области.
Награждён медалями МВД России «За отличие в службе» I, II, III степени, «За боевое содружество».