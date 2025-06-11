Беременные обучающиеся Петербурга смогут получить по 100 тысяч рублей: парламент одобрил законопроект во втором чтении

Некоторые депутаты предложили внести в документ изменения. В частности, Алексей Зинчук (КПРФ) и Ольга Штанникова («Яблоко») выступили за то, чтобы исключить из перечня получательниц школьниц. По словам Зинчука, он консультировался с главным педиатром города, который отметил высокий риск осложнений при беременности до 16 лет. Штанникова предложила создать отдельную программу для поддержки несовершеннолетних беременных.