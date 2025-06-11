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Минэкономики: в Беларуси не осталось низкоэффективных госпрограмм

Власти страны в начале текущей пятилетки приняли дополнительные меры, чтобы избиваться от неэффективных государственных программ.

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МИНСК, 11 июн — Sputnik. Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь заявил, что 20 госпрограмм из перечня на следующую пятилетку будут иметь статус социальных, передает корреспондент Sputnik.

В данный момент в Беларуси до конца 2025 года реализуются 29 государственных программ в разных сферах. Они касаются строительства жилья, дорог, развития сельского хозяйства, транспорта, пограничной инфраструктуры, внедрения инноваций и так далее.

«Динамика, в принципе, положительная. У нас нет низкоэффективных программ. В начале пятилетки такие были, мы избавились от них за счет принятия дополнительных мер», — сказал он перед заседанием президиума Совмина в среду.