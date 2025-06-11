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Мэр Новосибирска заявил о досрочном завершении ремонта улицы Ленина

Несмотря на план сдачи улицы Ленина в Новосибирске в сентябре, ремонт может завершиться досрочного.

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Источник: Аргументы и факты

В настоящее время едется реконструкция улицы Ленина на участке от проспекта Димитрова до Вокзальной магистрали.

Эта улица, проходящая через сердце деловой и культурной жизни Новосибирска, должна стать более комфортной и привлекательной для всех, кто здесь живет и бывает.

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале, на данный момент старое дорожное покрытие уже снято. Практически на всем протяжении участка уложены два слоя асфальта — выравнивающий и верхний. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.

«Мы уделяем особое внимание качеству выполняемых работ. За ходом реконструкции следят как сотрудники городской администрации, так и независимые эксперты. Согласно договору, все работы должны быть завершены в сентябре, однако подрядная организация намерена сдать объект раньше установленного срока», — добавил новосибирский градоначальник.