Мэр Новосибирска заявил о досрочном завершении ремонта улицы Ленина

В настоящее время едется реконструкция улицы Ленина на участке от проспекта Димитрова до Вокзальной магистрали.
Эта улица, проходящая через сердце деловой и культурной жизни Новосибирска, должна стать более комфортной и привлекательной для всех, кто здесь живет и бывает.
Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале, на данный момент старое дорожное покрытие уже снято. Практически на всем протяжении участка уложены два слоя асфальта — выравнивающий и верхний. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.
«Мы уделяем особое внимание качеству выполняемых работ. За ходом реконструкции следят как сотрудники городской администрации, так и независимые эксперты. Согласно договору, все работы должны быть завершены в сентябре, однако подрядная организация намерена сдать объект раньше установленного срока», — добавил новосибирский градоначальник.