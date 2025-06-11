Чрезвычайная ситуация: почему вспыхнули массовые протесты в Лос-Анджелесе

Трамп, обещавший еще в ходе предвыборной кампании очистить страну от нелегалов, которых он обозвал «бандитами, наркоторговцами и психически больными», решил использовать против бунтарей все силовые структуры, демонстрируя максимальную решительность: «Поручил министру внутренней безопасности, министру обороны и генпрокурору сделать все необходимое, чтобы освободить Лос-Анджелес от нашествия мигрантов и положить конец беспорядкам». Президент уже говорит фактически о «внешнем вторжении», что должно повлечь за собой беспрецедентные силовые меры воздействия на ситуацию. Недаром ведь не так давно некоторые конгрессмены вообще предлагали ввести американскую армию в регионы, сопредельные с Мексикой, чтобы там бороться с кланами наркотрафикантов. И действительно, силы нацгвардии в последний раз в Лос-Анджелес вводились в 1992 году, когда вспыхнули протесты по поводу убийства полицией темнокожего подростка. Однако и национальные гвардейцы пока не могут взят обстановку под жесткий контроль, прекратить грабеж магазинов, поджоги автомобилей, разгром госучреждений.