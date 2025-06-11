Чрезвычайная ситуация: почему вспыхнули массовые протесты в Лос-Анджелесе

Погромы и стычки демонстрантов с полицией, вызванные в Лос-Анджелесе антиэмигрантскими рейдами, создали в Калифорнии беспрецедентную для современной Америки обстановку противостояния федеральных и местных властей.
Трамп, обещавший еще в ходе предвыборной кампании очистить страну от нелегалов, которых он обозвал «бандитами, наркоторговцами и психически больными», решил использовать против бунтарей все силовые структуры, демонстрируя максимальную решительность: «Поручил министру внутренней безопасности, министру обороны и генпрокурору сделать все необходимое, чтобы освободить Лос-Анджелес от нашествия мигрантов и положить конец беспорядкам». Президент уже говорит фактически о «внешнем вторжении», что должно повлечь за собой беспрецедентные силовые меры воздействия на ситуацию. Недаром ведь не так давно некоторые конгрессмены вообще предлагали ввести американскую армию в регионы, сопредельные с Мексикой, чтобы там бороться с кланами наркотрафикантов. И действительно, силы нацгвардии в последний раз в Лос-Анджелес вводились в 1992 году, когда вспыхнули протесты по поводу убийства полицией темнокожего подростка. Однако и национальные гвардейцы пока не могут взят обстановку под жесткий контроль, прекратить грабеж магазинов, поджоги автомобилей, разгром госучреждений.
А потому Трамп идет дальше и посылает для усмирения толпы уже армию, морпехов численностью в батальон с ближайшей базы ВМФ. Причем отдает такой приказ без согласования с демократическими властями штата, которых без обиняков обвиняет в бездействии и мягкотелости. Понятно, что губернатор-демократ Гэвин Ньюсом обращается с протестом в суд, стараясь таким демаршем унять наступательный порыв Трампа. «Это не по-американски», — заявил он и добавил, что морпехи «с честью прошли многие войны, защищая демократию».
На деле на кону не просто спор о жесткости мер по наведению порядка и дальней политике США в области наведения порядка с миграцией. Спор уже идет о политическом будущем самого богатого штата, который традиционно контролируют демократы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ:
— Вводя морпехов в Город ангелов, Трамп решает несколько как тактических, так и стратегических задач. Конечно, он выглядит сильной фигурой, заботящейся о безопасности сограждан. Обещал навести порядок с миграцией и выполняет обещание. К тому же очевидно, что эмигрантов представляют людьми, отнимающими работу у калифорнийцев и поглощающими часть соцбюджета. Но главное — демократические власти штата всегда использовали мигрантов для увеличения электората, поскольку нет четкого контроля и учета голосующих, а мигранты имели возможность также участвовать в выборах губернаторов. Так что Трамп играет вдолгую.