Трамп назвал победой разрешение суда вводить пошлины «для защиты» США

В начале апреля президент США объявил о введении новых пошлин на импорт из ряда стран. Для Европейского союза тарифы составили 20%, для Китая — 34%. В ответ Китай ввел ответные меры, после чего обе стороны начали взаимное повышение пошлин, они превышали 120%. В мае Китай и США заключили «перемирие», и пошлины снизились. Кроме того, Трамп также сделал 90-дневную отсрочку еще для ряда государств.