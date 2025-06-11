Госдума разрешила Петербургу определять, куда переселять жителей в рамках КРТ

С его принятием власти Москвы, Петербурга и Севастополя смогут самостоятельно определять в том числе географию расселения и порядок включения в программу домов, в которых не были проведены общие собрания.
Как писала «Фонтанка», изначально авторы законопроекта предлагали определить границы расселения территорией муниципального образования и граничащих с ним муниципальных округов, однако ко второму чтению была внесена поправка, по которой региональные власти смогут определять эти границы самостоятельно.
Депутат Заксобрания Петербурга, глава бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок («Единая Россия») отмечал, что территориальное устройство городов разное, а муниципалитеты Москвы по площади сопоставимы с целыми районами Петербурга. Что касается географии расселения нанимателей жилья, то этот вопрос будет решаться отдельно, в каждом случае при реализации конкретного проекта КРТ.