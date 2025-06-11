Политолог Дробницкий не исключил, что протесты в США перерастут в гражданскую войну

«Есть такое американское выражение: “ни один кризис не должен пройти впустую”, то есть его надо использовать. То есть образовалась проблема с противостоянием мигрантов и властей, и тут же прибегают интересанты, которые готовы поддерживать протестные настроения. Внешнее финансирование протестов в Лос-Анджелесе совершенно точно имеет место быть. Там заметны признаки очень хорошей организации как с точки зрения риторики, лозунгов и символики, так и с точки обеспечения. Там есть подвижные бригады, которые на байках разъезжают из места в место и подливают маслица в огонь», — рассказал американист.