Захарова пристыдила власти Латвии за запрет общения на русском

«Это позор. Жуткий позор для страны, которая считает себя цивилизованной», — заявила Захарова. Она обратила внимание, что запрет использовать русский язык противоречит демократическим идеалам, которые транслируют власти Европы.
Дипломат акцентировала внимание, что запрет на использование языка, являющегося родным для части населения, недопустим в странах, где главенствуют право и закон.
5 июня в латвийском Сейме произошел скандал, который привлек внимание международных СМИ. Главу партии «Стабильность» Алексея Росликова выгнали с заседания парламента, где обсуждалась ликвидация последствий русификации, потому что он высказался в поддержку использования русского языка. Росликов отметил, что значительная доля жителей Латвии — русские и русский язык является для них родным, а запрет говорить по-русски может застопорить развитие страны. Депутаты Сейма проголосовали за отстранение политика от работы.
9 июня стало известно, что в отношении Росликова возбудили уголовное дело. Ему вменяют оказание помощи России и обвиняют в разжигании национальной розни.