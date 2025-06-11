Захарова пристыдила власти Латвии за запрет общения на русском

5 июня в латвийском Сейме произошел скандал, который привлек внимание международных СМИ. Главу партии «Стабильность» Алексея Росликова выгнали с заседания парламента, где обсуждалась ликвидация последствий русификации, потому что он высказался в поддержку использования русского языка. Росликов отметил, что значительная доля жителей Латвии — русские и русский язык является для них родным, а запрет говорить по-русски может застопорить развитие страны. Депутаты Сейма проголосовали за отстранение политика от работы.