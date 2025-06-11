Reuters: Иран в случае конфликта с США нанесет удар по всем американским базам на Ближнем Востоке

Некоторые официальные лица с другой стороны угрожают конфликтом, если переговоры не увенчаются успехом. Если конфликт будет навязан нам… все базы США (на Ближнем Востоке) находятся в пределах нашей досягаемости, и мы решительно атакуем их.
Как отмечает Reuters, президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану бомбардировками, если не будет подписано новое соглашение по ядерной программе Ирана. Очередной раунд переговоров между сторонами должен состояться на этой неделе. Трамп утверждает, что они пройдут в четверг, тогда как Тегеран сообщил, что они состоятся в воскресенье в Омане.
Ожидается, что Иран выдвинет встречное предложение в ответ на предыдущее предложение США по ядерной сделке, которое он отклонил. Трамп во вторник заявил, что Тегеран становится «гораздо более агрессивным» на ядерных переговорах.
Однако министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в среду написал:
Поскольку в воскресенье мы возобновим переговоры, становится ясно, что соглашение, которое может обеспечить сохранение мирного характера ядерной программы Ирана, находится в пределах досягаемости и может быть быстро достигнуто.
Еще одним камнем преткновения на переговорах остается ракетная программа Ирана. Баллистические ракеты составляют важную часть арсенала страны. По словам Насирзаде, Тегеран недавно испытал ракету с двухтонной боеголовкой и не признает ограничений. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи в феврале заявил, что Иран должен продолжать развивать свои вооруженные силы, включая ракеты.