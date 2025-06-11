Reuters: Иран в случае конфликта с США нанесет удар по всем американским базам на Ближнем Востоке

Как отмечает Reuters, президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану бомбардировками, если не будет подписано новое соглашение по ядерной программе Ирана. Очередной раунд переговоров между сторонами должен состояться на этой неделе. Трамп утверждает, что они пройдут в четверг, тогда как Тегеран сообщил, что они состоятся в воскресенье в Омане.