Мажилисмен предложил изменить подход к ипотеке в Казахстане

Жилье — это базовое конституционное право человека. Оно четко закреплено в основном законе. Однако на практике реализовать это право крайне трудно. К примеру, приобрести автомобиль стоимостью около 30 млн тенге гораздо проще, чем жилье за ту же сумму. Гражданину, желающему купить жилье за ту же сумму, нужно внести как минимум 30% первоначального взноса и соглашаться на высокие ставки в размере 18−20%. Он проходит через сложную процедуру сбора документов, в итоге ипотеку могут и не одобрить. Тревожит тот факт, что государственная политика сегодня в большей степени поддерживает приобретение автомобилей, а вопрос жилья, обеспечивающий устойчивость жизни, отодвинут на второй план.