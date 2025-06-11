Социалисты и коммунисты обсудили с французскими сенаторами нейтралитет Молдовы

Депутаты Алла Дарованная и Инга Сибова обратили внимание французских коллег на негативные социально-экономические тенденции в Республике Молдова, несмотря на оптимистичные заявления правительства относительно успехов европейской интеграции: снижение ВВП, спад в промышленности, рост внешних займов, сокращение экспорта и рост импорта, рост абсолютной бедности и отток населения. Молдавские депутаты призвали французский сенат ускорить ратификацию социального соглашения между двумя государствами, подчеркнув, что официальная статистика не отражает реальной ситуации.