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Социалисты и коммунисты обсудили с французскими сенаторами нейтралитет Молдовы

В беседе с сенаторами из Франции молдавская парламентская оппозиция затронула темы нейтралитета страны и соблюдения базовых демократических норм.

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КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Вице-спикер парламента Республики Молдова, председатель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов (БКС) Влад Батрынча совместно с коллегами по фракции Аллой Дарованной и Ингой Сибовой провели встречу с делегацией парламентской группы дружбы с Республикой Молдова сената Франции.

Стороны обсудили перспективы углубления молдавско-французского сотрудничества, в том числе на парламентском уровне. В этом контексте Влад Батрынча подчеркнул важность качественного и конструктивного двустороннего диалога.

Батрынча также обратил внимание на нейтральный статус Молдовы, подчеркнув, что «внутренние и внешние вызовы, включая конфликт на Украине, не должны использоваться центральными властями в качестве предлога для ограничения свободы слова или закрытия учреждений СМИ».

Он высказался за соблюдение в стране демократических стандартов свободы слова, верховенства права, а также проведения свободных выборов, деполитизации Центральной избирательной комиссии и недопустимости внесения изменений в избирательное законодательство в год выборов.

Депутаты Алла Дарованная и Инга Сибова обратили внимание французских коллег на негативные социально-экономические тенденции в Республике Молдова, несмотря на оптимистичные заявления правительства относительно успехов европейской интеграции: снижение ВВП, спад в промышленности, рост внешних займов, сокращение экспорта и рост импорта, рост абсолютной бедности и отток населения. Молдавские депутаты призвали французский сенат ускорить ратификацию социального соглашения между двумя государствами, подчеркнув, что официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Французские сенаторы выразили свою открытость развитию и укреплению двусторонних отношений с Республикой Молдова, отдав предпочтение поиску путей установления прочного мира на европейском континенте и поддержанию открытого диалога с представителями всех политических сил в стране.