Противники Трампа готовят «подарок» ему на день рождения

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой телеканал CBS, акция «Нет королям» станет «национальным днем неповиновения» и объединит американцев «против жестокости, коррупции и авторитаризма». Ожидается, что в митингах примут участие 60−80 тысяч человек и во время проведения возможны задержки городского транспорта.
Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро заявил CBS, что он со своей командой готовятся к 14 июня.
Массовые протесты против нового иммиграционного законодательства, предложенного администрацией Трампа, вспыхнули в Лос-Анджелесе 6 июня. Причиной недовольства стали рейды иммиграционной и таможенной полиции, в результате которых задержали свыше 200 нелегальных мигрантов. Протестующие ответили на это поджогами автомобилей, они строили баррикады и приковывали себя цепями.
В Лос-Анджелес Трамп направил 2 тысячи бойцов Национальной гвардии, причем это произошло впервые с 1965 года без запроса от губернатора штата. По словам американского лидера, Лос-Анджелес мог быть уничтожен, если бы он не отдал приказ о вводе войск.
Американские СМИ сообщают о беспрецедентной концентрации войск в городе. Согласно информации ABC News, в ликвидации протестов в Лос-Анджелесе задействовано больше американских военных, чем в Ираке и Сирии. 11 июня в Калифорнии находились 4800 военнослужащих — это соединения Национальной гвардии и подразделения морской пехоты. Для сравнения: в Ираке сейчас находятся 2500 американских военных, а в Сирии — 1500.