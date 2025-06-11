Противники Трампа готовят «подарок» ему на день рождения

Американские СМИ сообщают о беспрецедентной концентрации войск в городе. Согласно информации ABC News, в ликвидации протестов в Лос-Анджелесе задействовано больше американских военных, чем в Ираке и Сирии. 11 июня в Калифорнии находились 4800 военнослужащих — это соединения Национальной гвардии и подразделения морской пехоты. Для сравнения: в Ираке сейчас находятся 2500 американских военных, а в Сирии — 1500.