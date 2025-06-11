Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euractiv: шведские министры осудили «безрассудную» телефонную кампанию Греты Тунберг

Призыв Тунберг «оказать давление на правительство Швеции» после ее задержания на борту судна «Мадлин» привел к блокированию линии экстренной помощи Швеции. Это разгневало шведских министров, пишет Euractiv.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Как создавалась новая Россия
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Результатом призыва Тунберг, согласно статье, стал шквальный поток звонков на экстренную линию Министерства иностранных дел Швеции, что временно заблокировало доступ шведов, нуждающихся за границей в срочной консульской поддержке.

Кампания Тунберг, в рамках которой МИД начал получать чрезвычайно большое количество звонков, привела к блокированию доступа к линиям связи для других лиц, срочно нуждающихся в экстренной консульской помощи.

МИД Швеции

На своей странице в соцсети X министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин раскритиковал Тунберг, написав, что ее кампания продемонстрировала «фундаментальную неосмотрительность». Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард ранее охарактеризовала ситуацию как «довольно опасную», предупредив, что МИД не может заняться по-настоящему чрезвычайными ситуациями.