Euractiv: шведские министры осудили «безрассудную» телефонную кампанию Греты Тунберг

Результатом призыва Тунберг, согласно статье, стал шквальный поток звонков на экстренную линию Министерства иностранных дел Швеции, что временно заблокировало доступ шведов, нуждающихся за границей в срочной консульской поддержке.
Кампания Тунберг, в рамках которой МИД начал получать чрезвычайно большое количество звонков, привела к блокированию доступа к линиям связи для других лиц, срочно нуждающихся в экстренной консульской помощи.
На своей странице в соцсети X министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин раскритиковал Тунберг, написав, что ее кампания продемонстрировала «фундаментальную неосмотрительность». Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард ранее охарактеризовала ситуацию как «довольно опасную», предупредив, что МИД не может заняться по-настоящему чрезвычайными ситуациями.