Euractiv: шведские министры осудили «безрассудную» телефонную кампанию Греты Тунберг

На своей странице в соцсети X министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин раскритиковал Тунберг, написав, что ее кампания продемонстрировала «фундаментальную неосмотрительность». Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард ранее охарактеризовала ситуацию как «довольно опасную», предупредив, что МИД не может заняться по-настоящему чрезвычайными ситуациями.