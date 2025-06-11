Последние зарубежные новости за 11 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Впервые оба авианосца Китая — «Ляонин» и «Шаньдун» — провели операции в Тихом океане, что вызвало обеспокоенность Японии. Это, по словам министра обороны Японии, свидетельствует о намерении Пекина еще больше расширить возможности за пределами своих границ и повысить оперативные мощности своих военных кораблей.