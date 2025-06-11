Последние зарубежные новости за 11 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Spiegel назвал два препятствия для санкций против России
Эффективности 18-го пакета санкций против России мешают политика Трампа и разногласия в ЕС. США не поддерживают новые меры, а в Европе нет единства по ограничению цен на нефть и запрету сделок с «Северным потоком».
Reuters: Китай впервые разместил два авианосца в западной части Тихого океана
Впервые оба авианосца Китая — «Ляонин» и «Шаньдун» — провели операции в Тихом океане, что вызвало обеспокоенность Японии. Это, по словам министра обороны Японии, свидетельствует о намерении Пекина еще больше расширить возможности за пределами своих границ и повысить оперативные мощности своих военных кораблей.
ABC: в Лос-Анджелесе находится больше войск США, чем в Ираке и Сирии
В Лос-Анджелесе сосредоточено больше американских военных, чем в Сирии и Ираке вместе. В городе находятся 4800 бойцов Нацгвардии и морпехов, тогда как в Ираке — 2500, а в Сирии — 1500 военнослужащих США.
FT: золото обогнало евро в качестве глобального резервного актива
Золото стало вторым по значимости резервным активом для центробанков мира, обогнав евро. Его доля в резервах достигла 20%, уступая лишь доллару США (46%). Рекордные закупки и рост цен подняли стоимость золота на 30% в 2024 году.
Reuters: Иран пригрозил ударить по базам США в случае конфликта
Иран пригрозил ударами по базам США в случае провала ядерных переговоров, заявил министр обороны Азиз Насирзаде. Переговоры намечены на ближайшие дни. Трамп утверждает, что они пройдут в четверг, тогда как Тегеран сообщил, что они состоятся в воскресенье в Омане.