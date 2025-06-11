Трамп оценил слова Маска о сожалении из-за публикаций о нем

Трамп, в свою очередь, допустил, что он «мог бы» наладить отношения с Маском. Однако президент подчеркнул, что потенциальное примирение не является для него приоритетной задачей. Трамп отметил, что он не винит Маска в сложившейся ситуации, но «немного разочарован». «У меня нет никаких обид. Я был действительно удивлен, что это произошло. Он пошел против феноменального законопроекта. Мне кажется, на самом деле он чувствует себя очень плохо из-за того, что сказал», — сказал республиканец.