Социальные расходы выросли в Казахстане

За 2022−2024 годы социальные расходы государственного бюджета Казахстана увеличились на 41,9% — с 13,1 трлн тенге (61,0% от всех расходов по направлениям, 12,7% от ВВП) в 2022 году до 18,6 трлн тенге (61,4% от всех расходов по направлениям, 13,8% от ВВП) в 2024 году.