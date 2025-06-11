В Беларуси скорректировано положение о порядке прохождения военной службы

Указом уточняется порядок увольнения военнослужащих с военной службы, в том числе до окончания контракта о ее прохождении, корректируются основания для приостановления такой службы. Установлено, что те, кто увольняется по истечении срока контракта, проходят освидетельствование военно-врачебной комиссии по желанию. Уточнен порядок освобождения военнослужащих от возмещения расходов на обучение.