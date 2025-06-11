Торговые сети и поставщиков обязали обеспечивать наличие в магазинах овощей в межсезонье

Указом, в частности, определен механизм предоставления торговым сетям кредитов на льготных условиях для внесения аванса за 30% плодоовощной продукции, которая закладывается по госзаказу под потребности сетей. Кредиты можно будет взять в белорусских рублях с уплатой процентов за пользование ими в размере 3% годовых.