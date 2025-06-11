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NBC: в пяти демократических штатах разметят спецотряды с бронетехникой

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Иммиграционные власти США намерены перебросить тактические подразделения в пять регионов, которыми управляют представители Демпартии, сообщил телеканал NBC.

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Подробности:

  • специальные группы реагирования с бронетехникой, тяжелым вооружением и тактическим снаряжением готовят к развертыванию в Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, северной Вирджинии и Нью-Йорке;
  • всем группам в этих регионах уже приказали быть в полной боевой готовности;сроки начала операций не уточняются.
  • Как полагают наблюдатели, задействование этих спецподразделений стало одной из причин начала массовых протестов в Лос-Анджелесе.

Протесты в Калифорнии

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии. Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов. В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата. Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы. В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.

Массовые акции начались и в других штатах, в том числе в Техасе и Нью-Йорке. Глава Белого дома Дональд Трамп считает, что протесты кем-то финансируются. Генпрокурор Пэм Бонди пригрозила жестокими мерами за мародерство во время протестов.