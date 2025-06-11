NBC: в пяти демократических штатах разметят спецотряды с бронетехникой

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата. Протестующие в Лос-Анджелесе начали возводить баррикады и устраивать погромы. В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.