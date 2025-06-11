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Туск заявил, что Польша может ввести летом погранконтроль на границе с ФРГ

«Я сообщил нашим соседям, не только немцам, что если давление на границе сохранится… я без колебаний приму решение о введении временного контроля на границе с Германией» — заявил Туск.

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11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша уже летом может ввести частичный погранконтроль на границе с Германией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает портал Interia.

«Я сообщил нашим соседям, не только немцам, что если давление на границе сохранится… я без колебаний приму решение о введении временного контроля на границе с Германией» — заявил Туск. По его словам, есть большая вероятность того, что частичный погранконтроль на границе с Германией будет введен уже этим летом.

«Никаких либеральных правил на границе с Германией не будет. Я предупредил новое правительство канцлера Фридриха Мерца, что с польской стороны мы будем очень критически и тщательно контролировать любые попытки отправки любого мигранта в Польшу», — добавил политик. -0-