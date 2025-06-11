Туск заявил, что Польша может ввести летом погранконтроль на границе с ФРГ

«Я сообщил нашим соседям, не только немцам, что если давление на границе сохранится… я без колебаний приму решение о введении временного контроля на границе с Германией» — заявил Туск. По его словам, есть большая вероятность того, что частичный погранконтроль на границе с Германией будет введен уже этим летом.