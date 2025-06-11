Число жертв непогоды в ЮАР выросло до 49 человек

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Непогода, установившаяся в ЮАР в последние несколько дней, унесла за жизни 49 человек. Об этом заявил глава правительства наиболее пострадавшей провинции страны Восточный Кейп Лубабало Оскар Мабуяне, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось о 12 погибших. Лубабало Оскар Мабуяне уточнил, что среди жертв — четыре ученика из школьного автобуса, который упал с моста в реку. Еще четыре ученика числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.
По его словам, основными причинами гибели людей стали оползни, произошедшие из-за ливней, а также снежный покров на дорогах. Из-за снежных заносов в стране перекрыли ряд автомобильных трасс. Сильнее других пострадали южные и восточные регионы ЮАР.
Ранее президент республики Сирил Рамафоса обратился к гражданам с призывом оказывать помощь друг другу в сложившихся сложных обстоятельствах.
Холода пришли в ЮАР 9 июня. В ряде районов ночная температура упала до минусовых показателей. Синоптики предупреждают, что наступившая в стране зима грозит стать одной из самых суровых в нынешнем десятилетии. -0-