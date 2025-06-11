Число жертв непогоды в ЮАР выросло до 49 человек

Ранее сообщалось о 12 погибших. Лубабало Оскар Мабуяне уточнил, что среди жертв — четыре ученика из школьного автобуса, который упал с моста в реку. Еще четыре ученика числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.