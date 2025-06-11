Опубликованы кадры передачи Киеву 1212 тел погибших солдат

Россия и Украины договорились о масштабном обмене пленными на переговорах в Стамбуле 2 июня. Стороны условились обменять тяжелобольных и раненных, а также военнослужащих моложе 25 лет по формуле «всех на всех». Отдельно, как сообщил Мединский, Москва обещала передать Киеву тела 6000 бойцов ВСУ в качестве жеста доброй воли. Умеров в свою очередь заявил, что Украина передаст России такое же количество тел военнослужащих ВС РФ.